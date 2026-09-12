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Първи важен тест за България на Евроволей в София

  • 12 сеп 2026 | 07:00
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След двете категорични победа си по 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, днес България ще се изправи пред първото си по-сериозно изпитания на Европейското първенство по волейбол в „Арена София“.

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Съперник на „лъвовете“ в третия им мач в столицата ще бъде съставът на Украйна, който до момента също има две победи от два мача. Срещата между двата тима започва в 19:00 часа и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Със сигурност „лъвовете“ ще се опитат да използват отличната инерция, която набраха в първите си два мача, за да продължат победни си ход и днес. За момента България заема първото място в предварителна група В, а победата срещу Украйна ще бъде много важна, за да има реален шанс воденият от Джанлоренцо Бленджини да се бори за първото място в крайното класиране в групата.

В последните два срещи помежду си отборите на България и Украйна си размениха по една победа, като и в двата случая двубоят беше част от Лигата на нациите. На 27 юни тази година „лъвовете“ спечелиха с 3:1 в Любляна, а преди година, на 29 юни, Украйна спечели със същия резултат в Бургас. Тогава обаче България беше без Симеон Николов, който се беше контузил ден по-рано в двубоя срещу Турция.

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Снимки: Sportal.bg

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