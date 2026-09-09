ЦСКА 1948 привлече защитник от Бразилия

ЦСКА 1948 официално представи най-новото си попълнение - Емерсон Барбоса. До този момент левият краен защитник е играл единствено в родината си Бразилия, а за последно е бил част от Гуарани.

Официално: ЦСКА 1948 представи новия си треньор

"Добре дошъл в ЦСКА, Емерсон Барбоса!

Роденият в Какоал, Бразилия, 28-годишен футболист пристига в София от бразилския Гуарани, за да подсили левия фланг на "червените". Висок 1.81 м., бърз, агресивен и с отличен десен крак, Емерсон ще внесе още динамика, вариативност и южноамериканска класа в ЦСКА. Пожелаваме му много успехи, силни мачове и победи!", написаха от клуба.

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