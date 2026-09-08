Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив) U15
  3. Ботев Пловдив победи ЦСКА 1948 с 3:0 при U15

Ботев Пловдив победи ЦСКА 1948 с 3:0 при U15

  • 8 сеп 2026 | 16:56
  • 331
  • 0
Ботев Пловдив победи ЦСКА 1948 с 3:0 при U15

Ботев Пловдив постигна убедителна победа с 3:0 над ЦСКА 1948 в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на Футболен комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

„Канарчетата“ откриха резултата в 28-ата минута чрез Кевин-Джорджи Гривов. В 39-ата минута Марио Белев удвои преднината на домакините и Ботев се оттегли на почивката с аванс от два гола.

Пловдивчани стигнаха до трето попадение малко след началото на втората част. В 50-ата минута Денис Калинов се разписа и оформи крайното 3:0.

До последния съдийски сигнал Ботев запази преднината си и завърши срещата без допуснат гол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски и Лудогорец взеха нови

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски и Лудогорец взеха нови

  • 8 сеп 2026 | 18:00
  • 44070
  • 30
Славия привлече сина на Валери Божинов

Славия привлече сина на Валери Божинов

  • 8 сеп 2026 | 14:54
  • 9413
  • 14
Лудогорец взе още един играч от Световното

Лудогорец взе още един играч от Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:51
  • 10028
  • 5
Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

  • 8 сеп 2026 | 14:24
  • 5393
  • 6
Сделката пропадна! Лудогорец отказа да даде огромна заплата на крило, футболистът си тръгна от България

Сделката пропадна! Лудогорец отказа да даде огромна заплата на крило, футболистът си тръгна от България

  • 8 сеп 2026 | 14:15
  • 15926
  • 14
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 20670
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

  • 8 сеп 2026 | 17:49
  • 9094
  • 12
Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 68870
  • 382
Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

Шеф на Арда за Тунчев: Към момента няма нищо, но можем ли да го спрем за ЦСКА?

  • 8 сеп 2026 | 16:47
  • 10163
  • 21
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 20670
  • 22
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 24720
  • 55
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски и Лудогорец взеха нови

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски и Лудогорец взеха нови

  • 8 сеп 2026 | 18:00
  • 44070
  • 30