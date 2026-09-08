Ботев Пловдив победи ЦСКА 1948 с 3:0 при U15

Ботев Пловдив постигна убедителна победа с 3:0 над ЦСКА 1948 в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на Футболен комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

„Канарчетата“ откриха резултата в 28-ата минута чрез Кевин-Джорджи Гривов. В 39-ата минута Марио Белев удвои преднината на домакините и Ботев се оттегли на почивката с аванс от два гола.

Пловдивчани стигнаха до трето попадение малко след началото на втората част. В 50-ата минута Денис Калинов се разписа и оформи крайното 3:0.

До последния съдийски сигнал Ботев запази преднината си и завърши срещата без допуснат гол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google