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  2. ЦСКА 1948
  3. Бивш играч на ЦСКА 1948 си намери нов отбор

Бивш играч на ЦСКА 1948 си намери нов отбор

  • 8 сеп 2026 | 09:57
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Бивш играч на ЦСКА 1948 си намери нов отбор

Бившият защитник на ЦСКА 1948 Егор Пархоменко има нов отбор. Беларуският бранител подписа договор с Торпедо Москва, съобщиха официално от руския клуб. Контрактът на 23-годишния футболист е до края на сезон 2028/29.

Пархоменко разтрогна договора си с ЦСКА 1948 преди няколко дни, а в понеделник финализира преминаването си в новия си клуб. Беларуският национал беше привлечен от ЦСКА 1948 през миналото лято от Неман Гродно. Той записа общо 19 мача за столичния тим.

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