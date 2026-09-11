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Аралица: Тази точка е спечелихме с борба и характер

  • 11 сеп 2026 | 23:06
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Героят за Локомотив (София)Анте Аралица благодари на всички в отбора за търпението, което му е било дадено през последните месеци. Нападателят вкара важен гол за равенството 2:2 с Черно море.

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„Тази точка я спечелихме с характер и борба. Минах през много неща. Искам да благодаря на щаба и на президента за търпението, доверието и всичко, което направиха за мен. Радвам се, че отново съм на терена. Не заслужаваме да сме на тази позиция. Разбирателството на терена много трудно се губи. Със Спас много се уважаваме. За мен той е най-добрият футболист в нашата лига. И той не заслужава ние да сме на това място. Тази точка се надявам, че ще ни помогне занапред. Намираме се в тежка ситуация. Имаме класни футболисти“.

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