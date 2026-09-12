Арсенал отива на "Стейдиъм ъф Лайт" за нова победа

В събота, 12 септември 2026 г., от 22:00 ч. българско време, Съндърланд се изправя срещу Арсенал в интригуващ сблъсък от 4-тия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят ще се играе на стадион "Стейдиъм ъф Лайт". За главен рефер на срещата е назначен Джон Брукс.

Съндърланд заема 12-о място във временното класиране с актив от 4 точки след първите три кръга (1 победа, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 3:3. След поражението с 1:2 от Ипсуич в откриващия си мач, "черните котки" реагираха с домакинска победа с 1:0 над Фулъм и реми 1:1 при гостуването на Брентфорд. През седмицата Съндърланд записа и победа с 1:0 срещу Хъл Сити в турнира за Карабао Къп.

Действащият шампион Арсенал се намира на 2-ро място в подреждането с пълен актив от 9 точки след 3 изиграни кръга и голова разлика 6:1. Момчетата на Микел Артета започнаха защитата на титлата с класическа победа с 3:0 над Ковънтри, последвана от успехи с 1:0 срещу Астън Вила и 2:1 в дербито с Челси. Лондончани са в отлична серия, като през седмицата надделяха и над Наполи с 1:0 на старта на Шампионската лига, а преди началото на сезона спечелиха Къмюнити Шийлд след победа с 3:0 над Манчестър Сити.

Статистиката е категорично в полза на Арсенал. Съндърланд има само една победа в последните си 29 мача срещу този съперник в Премиър лийг и няма успех в последните 17 за първенство (от ноември 2009 г. насам). В миналогодишния шампионат обаче мачът на "Стейдиъм ъф Лайт" завърши при драматично равенство 2:2 след късно попадение на Брайън Броби, а след това Арсенал спечели у дома с 3:0 през февруари 2026 г. В последните 6 срещи между двата тима във всички турнири Арсенал има 4 победи и 2 равенства.

Един от най-интересните акценти в мача ще бъде присъствието на полузащитника Гранит Джака, който сега е ключова фигура за Съндърланд и излиза срещу бившия си клуб. В същото време капитанът на Арсенал Мартин Йодегор се намира в отлична форма с 4 гола в първите 5 мача за сезона във всички турнири. Съндърланд ще разчита изключително много на домакинския фактор, след като през изминалия сезон събра 33 от общо си 54 точки точно на своя стадион.

Основният проблем за Режис Льо Брис е липсата на халфа Хабиб Диара, който е извън строя заради контузия в задното бедро. Извън сметките е и Ромейн Мъндъл. За сметка на това в състава са възстановени защитниците Омар Алдерете и Трей Хюм, а лятното попълнение Малик Фофана също очаква възможност за изява.

В лагера на Арсенал трайно контузен остава централният защитник Уилям Салиба, който лекува травма в гърба. Двубоя пропуска и Юриен Тимбер заради проблем с глезена, а под въпрос е Кристиан Москера, който пропусна мача срещу Наполи през седмицата.

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