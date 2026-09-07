ЦСКА 1948 изпрати Алвеша с благодарности

ЦСКА 1948 потвърди раздялата си с Александър Александров. Тя дойде часове след шампионатното поражение от Левски с 0:1 на "Герена".

Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

"ЦСКА и Александър Александров се разделят. Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима. Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!", се казва в съобщението на ЦСКА 1948.

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