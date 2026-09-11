Атанас Стоилов: Надяваме се, че Любо Пенев ще бъде с нас за мача с ЦСКА

Помощникът на Любослав Пенев – Атанас Стоилов поздрави отбора за показания характер за днешното равенство 2:2 с Черно море.

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„Искам да поздравя момчетата за характера, който показаха. Не беше лесно. Поздравявам ги за играта през второто полувреме. Мисля, че можехме да вземем и трите точки. При нас няма титуляри и резерви, всички винаги са готови. Радвам се, че момчетата влязоха от пейката и дадоха друг облик на отбора. Най-важното за нас е да се възстановим. Имаме пътуване до София и идва отложеният мач. Надявам се Любослав Пенев да е при нас за мача с ЦСКА“.

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