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  3. Атанас Стоилов: Надяваме се, че Любо Пенев ще бъде с нас за мача с ЦСКА

Атанас Стоилов: Надяваме се, че Любо Пенев ще бъде с нас за мача с ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 23:10
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Помощникът на Любослав Пенев – Атанас Стоилов поздрави отбора за показания характер за днешното равенство 2:2 с Черно море.

Аралица: Тази точка е спечелихме с борба и характер
Аралица: Тази точка е спечелихме с борба и характер

„Искам да поздравя момчетата за характера, който показаха. Не беше лесно. Поздравявам ги за играта през второто полувреме. Мисля, че можехме да вземем и трите точки. При нас няма титуляри и резерви, всички винаги са готови. Радвам се, че момчетата влязоха от пейката и дадоха друг облик на отбора. Най-важното за нас е да се възстановим. Имаме пътуване до София и идва отложеният мач. Надявам се Любослав Пенев да е при нас за мача с ЦСКА“.

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