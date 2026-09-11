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Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

  • 11 сеп 2026 | 21:32
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Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

Доскорошният нападател на ЦСКА 1948 - Борис Димитров, парафира с Мура. Словенците го взимат като свободен агент, а договорът му е до 30 юни 2028 година.

"Много се радвам, че се присъединих към Мура и с нетърпение очаквам тази нова глава в кариерата си. Чувал съм много хубави неща за клуба, амбициите му и феновете, така че за мен е удоволствие да се присъединя към отбора. Готов съм да дам всичко от себе си и нямам търпение да започна", каза Борис Димитров при представянето си.

Мураси има нова сила в атаката, 22-годишният нападател Борис Димитров, който за последно защитаваше цветовете на първата лига Монтана, където играеше като наемен футболист CSKA през 1948 г.

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