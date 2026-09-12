Реал Мадрид посреща Райо Валекано в мадридско дерби

В събота, 12 септември 2026 г., от 22:00 ч. българско време, Реал Мадрид се изправя срещу Райо Валекано в мадридското дерби от 5-ия кръг на испанската Ла Лига. Срещата ще се проведе на емблематичния стадион "Сантиаго Бернабеу".

Воденият от Жозе Моуриньо тим заема 5-о място във временното класиране с актив от 9 точки след първите четири кръга (3 победи и 1 загуба) и голова разлика 10:3. "Кралският клуб" започна сезона силно с три поредни победи над Еспаньол (2:1), Реал Сосиедад (4:1) и Малага (4:0), преди да отстъпи изненадващо с 0:1 от Бетис. През седмицата Мадридчани се завърнаха на победния път в Шампионската лига след ценен успех с 2:1 над Интер.

Отборът на Бенят Сан Хосе се намира на 13-о място в подреждането с 4 точки след четири изиграни мача (1 победа, 1 равенство и 2 загуби) и голова разлика 7:10. Райо започна кампанията със поражение от Севиля (1:2), равенство с Алавес (1:1) и тежко поражение с 2:5 от Барселона, но в последния си мач от първенството постигна първи успех за сезона, надделявайки с 3:2 над Расинг Сантандер.

В последните години Райо Валекано се доказа като изключително труден и неудобен съперник за "кралете". В последните 6 официални двубоя между двата тима Реал Мадрид е записал 2 победи, а останалите 4 срещи са завършили наравно (включително две ремита 0:0, едно 1:1 и голово шоу 3:3). Последният сблъсък на "Сантиаго Бернабеу" през февруари 2026 г. завърши с минимален успех за Реал с 2:1.

Реал Мадрид показва страхотна ефективност у дома, като реализира общо 8 гола в двете си домакинства в първенството дотук. В същото време двубоите на Райо Валекано от началото на кампанията предлагат изключително много попадения – средно по над 4 гола на мач. Любопитно е, че равенствата са най-честият изход в мадридското дерби между тези два тима през последните три сезона.

В лагера на Реал Мадрид има няколко ключови отсъстващи заради контузии. Защитниците Едер Милитао и Ферлан Менди, както и крилото Родриго са извън строя и пропускат срещата. На разположение за домакините са звездните офанзивни фигури Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам.

Райо Валекано влиза в дербито с сериозни кадрови главоболия. Поради наказания мача пропускат офанзивните играчи Хорхе де Фрутос и Фран Перес. С контузии в лазарета остават Луис Фелипе, Иси Паласон, Ранди Нтека, Аугусто Батайя, Иван Балиу и Йожуа Вертрауд.

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Снимки: Gettyimages