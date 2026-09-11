Рибакина надделя над Гоф в трисетова драма и се класира на финала в Ню Йорк

Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех с 3:6, 6:4, 6:4 над американката Коко Гоф. Полуфиналният сблъсък на стадион „Артър Аш“ в Ню Йорк предложи голяма битка и обрати, като двубоят продължи точно 2 часа и 13 минути. Представителката на Казахстан демонстрира по-здрави нерви в заключителните моменти и в събота ще спори за титлата срещу Арина Сабаленка.

Първият сет започна напълно равностойно, като двете тенисистки печелеха подаванията си без дълги разигравания. При резултат 3:2 в своя полза Гоф стигна до първата си точка за пробив и се възползва по най-добрия начин от втория сервис на съперничката си, и проби за 4:2. До края на частта американката запази пълно хладнокръвие, удържа следващите си геймове на собствен сервис и затвори сета с 6:3, възползвайки се от общо 18-те непредизвикани грешки на представителката на Казахстан.

Във втория сет Рибакина излезе на корта с коренно различна и агресивна тактика, като започна умишлено да търси по-колебливия форхенд на Гоф. Това даде бърз резултат – тя съкрати разиграванията и взе ранен аванс с пробив за 3:1. Гоф демонстрира борбен дух и успя да върне брейка, намалявайки изоставането си до 3:4, но се пропука в самия край на частта. Американката допусна нов пробив в най-неподходящия момент и предаде сета на съперничката си за 4:6.

В третия сет Рибакина стоеше по-стабилно на корта, но Коф продължаваше да се бори със зъби и нокти за всяка точка. С напредването на времето представителката на Казахстан нанесе първия удар и поведе с 5:3, но вместо да затвори мача на свой сервис, допусна нервност и позволи на Гоф да върне пробив. Веднага след това обаче последва нов брейк в полза на Рибакина, с който тя сложи точка на спора за крайното 6:4 в сета.

ELENA RYBAKINA IS A US OPEN FINALIST!!!!!!



🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/boYwrHHOe8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2026

Рибакина завърши срещата с 5 аса и спечели впечатляващите 76% от точките на своя първи сервис. Тя реализира 3 от 5-те си възможности за пробив, докато Коко Гоф завърши двубоя с 4 аса, 4 двойни грешки и 4 реализирани брейкпойнта от 6 възможности.

На големия финал в събота Елена Рибакина ще се изправи срещу Арина Сабаленка, която по-рано днес елиминира Джесика Пегула.

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Снимки: Gettyimages