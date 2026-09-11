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България излиза срещу Португалия на Евроволей 2026

  • 11 сеп 2026 | 07:01
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Световните вицешампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19:00 часа в “Арена София” във втория си двубой от Група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Пуснаха в продажба допълнителни билети за следващите три мача на България от Евро 2026
Пуснаха в продажба допълнителни билети за следващите три мача на България от Евро 2026

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини стартираха перфектно шампионата на Стария континент след успех срещу Северна Македония с 3:0 пред 9000 зрители в София.

Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София
Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

Лидерът в световната ранглиста пък записа безпроблемен успех над Португалия в първата си среща в София.

България и Португалия се срещнаха и на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините и там българските волейболисти победиха с 3:0.

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