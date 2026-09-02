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Елена Рибакина стартира ударно на US Open

  • 2 сеп 2026 | 04:14
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Елена Рибакина стартира ударно на US Open

Световната №2 Елена Рибакина започна участието си на Откритото първенство на САЩ с победа с 6:3, 6:2 срещу 17-годишната американска представителка Теа Фродин. Мачът от първия кръг продължи 1 час и 14 минути, като казахстанската тенисистка демонстрира стабилност и контролираше темпото през целия сблъсък.

Успехът идва само 12 дни след като Рибакина бе принудена да се оттегли от четвъртфиналния си мач срещу Ига Швьонтек на турнира в Синсинати заради травма в лявата пета и глезена. В дни след отказването си шампионката от Откритото първенство на Австралия сподели, че е имала сериозни болки дори при ходене и се е наложило да пропусне цяла седмица тренировки на корта.

След прегледи при няколко специалисти и постепенно завръщане към физическите натоварвания във фитнеса, Рибакина успя да се възстанови навреме за последния за годината турнир от Големия шлем. „Уверена съм в решенията, които вземаме ден за ден – как да тренираме, какво да правим и как да реагираме“, коментира тя относно внимателния си подход към възстановяването.

Освен преследването на титлата в Ню Йорк, за Рибакина в този турнир залогът е и първото място в ранглистата на WTA. При достигане до полуфинал казахстанската състезателка си гарантира изкачване до №1 в света за първи път в своята кариера, независимо от представянето на останалите състезателки.

В следващия кръг на турнира Рибакина очаква победителката от двубоя между Даря Видманова и Джесика Бузас Манейро.

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