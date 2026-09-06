Рибакина се помъчи срещу корава украинка, но е в следващия кръг

Световната номер две Елена Рибакина от Казахстан постигна важен успех на Откритото първенство на САЩ, след като елиминира украинката Юлия Стародубцева с 7:6(6), 6:3 в двубой от третия кръг на турнира в Ню Йорк. Двубоят продължи общо 113 минути.

Срещата започна изключително равностойно, като и двете тенисистки показаха стабилност в сервис геймовете си. Първата част трябваше да бъде решена след напрегнат тайбрек, в който Рибакина показа по-здрави нерви и го спечели с 8:6 точки. Втората част премина под контрола на шампионката от Australian Open 2026, която бързо наложи високото си темпо и приключи мача с 6:3.

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Победата бе с особен привкус за Рибакина, тъй като по-рано през сезона Стародубцева я бе елиминирала във втория кръг на Ролан Гарос след драматичен трисетов сблъсък. С днешния си успех в Ню Йорк втората в световната ранглиста взе сладък реванш и продължава в опита си да спечели до втори Голям Шлем тази година.

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В спор за място сред най-добрите осем в Ню Йорк казахстанката ще играе с Наоми Осака, която в своя 1/16-финален двубой елиминира Елизе Мертенс.

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