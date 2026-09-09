Рибакина е полуфиналистка на US Open и оглави световната ранглиста

Елена Рибакина сътвори впечатляващ обрат срещу Чинуен Женг с 3:6, 6:1, 6:4 на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ и си осигури място на полуфиналите в Ню Йорк.



Тази победа донесе на представителката на Казахстан не само класиране сред най-добрите четири, но и историческо постижение – за първи път в своята кариера тя ще се изкачи до №1 в световната ранглиста на WTA.

The moment Elena Rybakina became the 30th woman atop the WTA rankings ☝️ pic.twitter.com/uRhdLnOUVg — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Женг започна по-силно двубоя и спечели първия сет с 6:3, възползвайки се от своите възможности. Рибакина обаче реагира категорично във втората част, пое пълния контрол върху разиграванията и изравни след убедителното 6:1.



В решителния трети сет шампионката от Australian Open 2026 демонстрира хладнокръвие и надделя с 6:4, за да подпечата успеха. С достигането до полуфинала Рибакина официално изпреварва Арина Сабаленка и си гарантира първата седмица на върха в женския тенис.

These courts will make her feel brand new (world No.1) 🗽



Elena Rybakina defeats Zheng 3-6, 6-1, 6-4 to reach the US Open semifinals and clinch the WTA’s top spot! pic.twitter.com/vA4KKSLYZc — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

На полуфиналите Елена Рибакина очаква победителката от сблъсъка между Коко Гоф и Мира Андреева.



Независимо от изхода на следващата си среща, казахстанката вече пренаписа историята си, ставайки 30-ата тенисистка, която стъпва на върха в ранглистата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages