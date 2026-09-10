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Елена Рибакина става 30-ата тенисистка, която оглавява световната ранглиста

  • 10 сеп 2026 | 14:38
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Елена Рибакина става 30-ата тенисистка, която оглавява световната ранглиста

Елена Рибакина е 30-ата тенисистка в историята, която ще оглави световната ранглиста при жените, съобщи официалният сайт на Женската тенис асоциация (УТА).

Това стана факт, след като Рибакина надделя над китайката Цинвън Чжън и се класира за първи път за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Тя става първата номер 1 в дамския тенис от Казахстан, като в понеделник ще измести официално от върха Арина Сабаленка (Беларус) след края на надпреварата от Големия шлем в Ню Йорк.

Родената в руската столица Москва състезателка смени националността си през 2018 година, за да получи по-сериозна финансова подкрепа, след което спечели две титли от шлема - през 2022 година на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на Австралия през този сезон.

"Много съм горда, че представлявам Казахстан. Всеки пък, когато отивам в Казахстан, независимо в кой град, винаги има толкова много деца около мен. Сега те играят тенис и все повече посещават кортовете", коментира 27-гоишната Рибакина.

В търсене на място на първия си финал на "Флашинг Медоус" тя ще се изправи утре в ранните часове българско време срещу представителката на домакините и шампионка от 2023 година Коко Гоф.

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