Карневали стабилизира финансите на Ювентус, но предизвикателствата остават

Откакто наследи Дамиен Комоли като изпълнителен директор на Ювентус, Джовани Карневали успя да стабилизира деликатното финансово състояние на клуба, докато прекрояваше състава на Лучано Спалети. Карневали осъществи цялостна реформа на отбора, без да нарушава границите на споразумението с УЕФА.

Клубът се раздели с ключови играчи като Душан Влахович, Джонатан Дейвид и Лоис Опенда, като приходите от тях финансираха привличането на Рандал Коло Муани, Гулиелмо Викарио и Джон Лукуми. Въпреки че Ювентус успешно регистрира състав с по-ниски разходи за Лига Европа, общите разходи за заплати и амортизации все пак нараснаха с 18,92% (около 15 милиона евро).

В разговор с „Тутоспорт“ професорът по бизнес икономика от Университета в Торино, Фабрицио Бава, обясни, че значителният финансов отпечатък на Коло Муани е неутрализирал голяма част от спестяванията от напускането на Влахович. В резултат на това клубът е изправен пред критичен момент в стремежа си да достигне финансова рентабилност до 2028 г.

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„Вероятността за постигане на рентабилност до 2028 г. намалява“, заяви Бава. „Ювентус трябва да увеличи приходите си или да продаде ценни активи като Йълдъз, Алайбегович или Бремер.“

„Без значителни капиталови печалби и при липса на приходи от Шампионската лига, общите загуби могат да надхвърлят 100 милиона евро, което прави увеличението на капитала почти неизбежно“, добави той.

За да балансира счетоводните книги преди крайния срок на 30 юни 2027 г., на Карневали ще му се наложи да одобри поне още една голяма продажба.

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Снимки: Gettyimages