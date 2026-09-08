Още един проблем за Ювентус - Локатели е аут за 3 месеца

Ювентус претърпя нов тежък удар, след като капитанът Мануел Локатели ще трябва да се подложи на операция на външния менискус.
Локатели получи контузията по време на неделното равенство с Милан, а според „Тутоспорт“ последвалите прегледи са потвърдили необходимостта от хирургическа интервенция. Предпочитаното решение е възстановяване на менискуса, което се счита за по-трайния вариант, но ще остави полузащитника извън терените за поне три месеца.
Травмата създава сериозен проблем за Лучано Спалети в средата на терена. Ювентус вече е без услугите на Кефрен Тюрам, който се очаква да отсъства до края на годината след претърпяна операция, докато Уестън Маккени пропусна последните два мача поради мускулна умора.
Новото попълнение Папе Сар също не беше на разположение срещу Милан, след като пристигна от Тотнъм с лек мускулен проблем и недостатъчна подготовка.
Снимки: Imago