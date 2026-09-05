Спалети: Чувстваме, че можем да играем като Ювентус

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети похвали Милан преди утрешния сблъсък между двата тима в Торино, но подчерта, че неговият отбор ще иска да спечели мача. Той също така говори за качествата на последното лятно попълнение на “бианконерите” - нападателя Ник Волтемаде.

“Милан разполагат с треньор с ясни идеи и имат доста разпознаваеми игрови принципи. Те са директен и вертикален тим и те принуждават да използваш техния собствен двигател, защото създават постоянни единоборства. Ние ще се опитаме да изразим желанието си да спечелим мача. Чувстваме, че можем да играем като Ювентус. Започнахме добре като отбор, но е ясно, че ще трябва да бъдем добри в създаването и печеленето на пространства. Волтемаде е играч, който отваря пространствата в играта. Когато поставиш даден играч близо до вратата, той винаги е щастлив, а голът е вдъхновяващ. Той идва, за да играе срещу топката и за да си създаде пространство, в което да атакува. Волтемаде знае как да играе с още двама напред, защото се движи свободно по терена. Той може да играе доста добре заедно с Рандал Коло Муани. Също така е и умел в играта във въздуха заради своя ръст. Да видим как ще го приложи на практика, просто трябва да го пуснем в игра.

Spalletti recap #JuveMilan



- Woltemade is a footballer who widens the margins of play. He has characteristics that can be very useful to us.

- Nick WON’T start tomorrow

- The team has grown, everyone brings something new

- Woltemade can play alongside Kolo

- Milan are a good… pic.twitter.com/h1cmC9PaRH — Juventus News Live (@juvenewslive) September 5, 2026

Балансът и адаптивността ни позволяват да превърнем неочакваното във възможности. Трябва да работим върху тези критерии и не бива да ги открояваме като проблеми. За мен тимът изглежда готов да изиграе утрешния мач. Играчите показаха, че създават нови ситуации. Милан имат доста силен състав и разполагат с доста опции. Това е много силен тим като нас и други отбори. Всички тимове са от топ класа, така че просто излизаме и играем. Всеки играч носи нещо ново и различно. В нашия отбор израснахме, като трябва да го приложим и да видим дали всички могат да бъдат на разположение. Също така при нас има играчи с ключови характеристики като Кенан Йълдъз и Уестън Маккени, които са трудни за заместване. Ние обаче работим с увереност, защото сме показали нашия потенциал. Никой не е възстановен за утре. Надяваме се за следващата седмица да са готови един-двама”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages