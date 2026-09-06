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Ювентус 0:0 Милан

  • 6 сеп 2026 | 21:45
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Ювентус 0:0 Милан

Отборите на Ювентус и Милан играят при резултат 0:0 на „Алианц Стейдиъм“ в най-големия сблъсък от третия кръг на Серия "А".

Лучано Спалети е извършил само две промени сред титулярите на Ювентус след победата с 2:0 над Парма, като те са в атака. Този път по левия фланг ще атакува новото попълнение Керим Алайбегович за сметка на Жереми Бога, като това е дебют от първата минута за младия талант. Напусналият нападател Джонатан Дейвид пък е заменен от Николас Гонсалес, който ще действа като „десетка“ зад Рандал Коло Муани.

Междувременно, Рубен Аморим е направил цели четири промени в стартовия състав на Милан след успеха с 2:0 над Венеция. На двата фланга този път ще играят дебютантът като титуляр Диего Морейра и Первис Еступинян, а не Самуел Чуквуезе и Давиде Бартезаги. Зад централния нападател Гонсало Рамош пък са позиционирани Адриен Рабио и Алексис Салемакерс вместо Рубен Лофтъс-Чийк и Алфаджо Сисе.

Още във втората минута Алайбегович отправи далечен изстрел, но топката мина покрай вратата. Десет минути по-късно Гонсалес нанесе мощен шут, но Майк Менян боксира топката. Рабио веднага отговори със свой удар, който се оказа доста разочароващ. В 15-ата минута Дъглас Луис стреля от голямо разстояние, но топката рикошира в Коло Муани и се озова в ръцете на противниковия вратар.

ЮВЕНТУС - МИЛАН 0:0

Ювентус: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Челик, Локатели, Луис, Консейсао, Гонсалес, Алайбегович, Коло Муани

Милан: Менян, Хила, Де Винтер, Павлович, Морейра, Модрич, Муса, Еступинян, Рабио, Салемакерс, Рамош

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Снимки: Gettyimages

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