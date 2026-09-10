От Юве са си променили позицията, вече искат да задържат Нико Гонсалес

Италианският Ювентус обмисля удължаване на договора на аржентинското крило Нико Гонсалес, въпреки че 28-годишният футболист бе част от трансферния списък на клуба в последните месеци, съобщава La Stampa. Очакваше се Гонсалес да напусне гранда от Торино по време на летния трансферен прозорец, а самият той имаше желание да се завърне в Атлетико Мадрид след предишния си престой под наем в испанския тим. Сделката обаче не се осъществи преди крайния срок и аржентинецът остана на разположение на старши треньора Лучано Спалети.

С изявите си от началото на сезона Нико Гонсалес остави добри впечатления, а влизайки като резерва в мача срещу Парма, отбеляза първия гол за равенството 2:2. След това той се представи обещаващо за 64 минути на терена срещу Милан. На този етап Гонсалес се чувства напълно интегриран обратно в състава на Ювентус, получавайки силна подкрепа от съотборниците си и категорично доверие от страна на Спалети.

Промяната в атмосферата е подтикнала футболиста да се съгласи на преговори за нов контракт, а Ювентус вече активно обмисля удължаване на настоящото споразумение, което е валидно до юни 2029 година и предвижда заплата за крилото от 3.6 милиона евро на сезон.

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