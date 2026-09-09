Алегри: Трябват ни 12 точки, за да продължим напред в ШЛ

Наполи има проблеми в халфовата линия за първия си мач от основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал в сряда, като Скот Мактоминей и Андре-Франк Замбо Ангиса не са на разположение за двубоя. Мактоминей претърпя хирургична процедура, а Ангиса също има физически проблем. Треньорът Масимилиано Алегри пък постави целта пред отбора, а тя е да спечели 12 точки и да продължи към елиминациите.

„В халфовата линия ще играем с трима футболисти измежду между Кевин Де Бройне, Били Гилмор, Станислав Лоботка и Антонио Вергара“, коментира старши треньорът на Наполи Масимилиано Алегри, цитиран от агенция АП.

„Трябва да вземем 12 точки, за да си осигурим класиране напред в турнира“, заяви Алегри и продължи:

„Знаем, че излизаме срещу отбор, който спечели титлата във Висшата лига и стигна до финала на Шампионската лига. Микел Артета се справи добре с организирането на защитата на тима и те допускат много малко голове.“

Наполи допусна две поредни загуби в Серия А, отстъпвайки пред Комо и Интер в последните си срещи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages