Мактоминей след новината за операцията на сърцето: Добре съм, но не знам кога ще се завърна

Във вторник от Наполи обявиха, че Скот Мактоминей ще се подложи на операция на сърцето за коригиране на доброкачествена аритмия. Става дума за аблация – процедура за “почистване“ . Шотландският национал побърза да успокои хората относно здравословното си състояние по време на галавечер на асоциацията на професионалните футболисти в Италия в сряда.

“Това беше планирана операция, бяхме говорили с клуба, но няма да се наложи да чакате дълго за завръщането ми - коментира самият играч. - Просто искам да се излекувам и да се погрижа за себе си, за да мога след това да дам силен тласък до края на сезона. Не знам кога ще се върна, дали ще мога веднага след паузата за националните отбори.“

Първоначалните прогнози бяха, че Мактоминей ще бъде възстановен напълно и готов за игра веднага след първата пауза за националните тимове - т.е. около 10 октомври.

Но отсъствието му може да се проточи и до два месеца. Всичко тепърва ще се решава. Все още даже не е ясно дали ще се оперира в Италия, или в Англия, както потвърди и спортният директор на Наполи Джовани Мана: „Той би искал да се оперира в Англия, ние предпочитаме в Италия“.

Шотландецът остава несигурен и за подновяването на договора си с Наполи. “Не сме говорили за това, не е нещо важно. Не знам дали ще подновя, във футбола договорите идват и си отиват”, завърши Мактоминей, който има контракт с италианците до лятото на 2028 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google