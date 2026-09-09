Куртоа няма да играе за Белгия в Лигата на нациите

Вратарят Тибо Куртоа е получил разрешение да пропусне мачовете на Белгия в турнира на УЕФА Лига на нациите, които стартират по-късно този месец, но не се отказва от националния отбор и за други, по-сериозни изпитания ще бъде на разположение, обявиха медиите в страната. 34-годишният вратар на Реал (Мадрид) заяви след Световното първенство, че може да спре да играе за Белгия или да потърси почивка този сезон, пропускайки Лигата на нациите, където Белгия е в една група с Франция, Италия и Турция и ще играе шест мача през следващите три месеца.

Куртоа: Виждам огромна отдаденост и желание

Промяната на УЕФА в международния календар изправя националните отбори пред ново предизвикателство – да изиграят първите си четири мача последователно в рамките на 12 дни. Той каза също така пред журналистите след мача на Реал (Мадрид) снощи с Интер (Милано) в Шампионската лига, че е говорил с новия национален треньор Марк ван Бомел и двамата са постигнали съгласие за временната пауза, която ще получи Куртоа.

Тибо Куртоа: Белгия може да стане световен шампион

„Ще остана на разположение за квалификационната кампания за Европейското първенство с националния отбор и разбирам, че ще трябва да се боря за мястото си, точно както „другите вратари“, каза той пред белгийския всекидневник Het Laatste Nieuws. „Физически не знам дали мога да поддържам същия график още четири години. Но не се отказвам от Белгия“, завърши той. Квалификациите за Евро 2028 ще започнат през пролетта на 2027-а година.

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Снимки: Imago