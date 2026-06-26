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Арда Гюлер: Играх слабо, никой от нас не игра добре

  • 26 юни 2026 | 12:33
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Полузащитникът на Турция и Реал Мадрид Арда Гюлер бе самокритично настроен след отпадането на националния отбор от Световното първенство. След три кръга от Група D турците завършиха с три точки и останаха последни, макар че в заключителния си мач Турция постигна утешителна победа с 3:2 срещу САЩ.

„Играх слабо. Никой от нас не игра добре. Каквото и да казват критиците, те са прави. Играхме слабо и бяхме елиминирани от турнира. Надявам се да можем да подобрим това. Преди мача срещу Съединените щати казаха, че моралът ми е нисък. Отворен съм за критики. Всяка критика е справедлива“, каза Гюлер.

Звездата на Реал Мадрид се разписа при победата над САЩ и стана най-младият футболист, който се е разписвал за Турция на световно първенство. Той имаше и дейно участие при изработването на победното попадение.

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Снимки: Imago

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