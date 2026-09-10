Въпреки че подписа нов договор, Почетино продължава да се надява един ден да се завърне в Премиър лийг

В ексклузивно интервю за „Скай Спортс Нюз“ бившият мениджър на Тотнъм и Челси Маурисио Почетино за пореден път разкри надеждата си да се завърне в Премиър лийг в бъдеще. Миналия месец аржентинецът подписа нов четиригодишен договор, с който продължава работата си като селекционер на мъжкия национален отбор на САЩ.

Бившият наставник на Тотнъм изведе отбора на САЩ до осминафиналите на Световното първенство, където мечтите на домакините за триумф бяха разбити от Белгия. Това обаче е само малка част от историята на необикновените няколко седмици за аржентинеца.

За Почетино най-големият извод е колко много са научили той и треньорският му щаб, включително дългогодишният му помощник Хесус Перес, по време на Световното първенство.

Почетино се обвърза със САЩ за още четири години

„Сега сме много по-добри треньори“, настоява той. Това е показателно, защото Мондиалът е засилил апетита му да продължава да се учи и развива. Той говори за важността на най-малките детайли, за трудността да вземеш всяко решение правилно и за предизвикателството да предадеш идеите си на група играчи, които прекарват много по-малко време заедно в сравнение с клубен отбор.

„Всичко трябва да бъде перфектно“, добавя той.

По време на турнира е имало моменти, в които животът сигурно е изглеждал малко див. Едно е да си треньор на Световно първенство, а съвсем друго – да си треньор на домакински Мондиал за нация, чийто президент обича да е в центъра на вниманието. Не е изненадващо, че Почетино подбира думите си внимателно, като се фокусира върху подкрепата, която Доналд Тръмп е оказал на отбора.

По онова време той беше попитан за ролята си в отмяната на наказанието на Балогун и призна, че „политиката и манипулациите“ са засенчили мача срещу Белгия. Почетино разбира гнева около ситуацията, но неговата роля е била много по-проста: „Ако обръщаш внимание на шума, ще полудееш“.

ФИФА позволи на Балогун да играе и той казва: „Когато писмото, потвърждаващо, че Балогун е на разположение, пристигна ден преди мача, решението беше лесно“.

Трансферът на Балогун в Евертън окончателно пропадна

Балогун отново беше в заглавията през последните седмици, след като предложеният му трансфер от Монако в Евертън пропадна в последния момент от трансферния прозорец. Почетино все още не е говорил с него. Той умишлено му е дал малко пространство, защото знае, че ситуацията е била трудна. Казва, че би искал да види Балогун да играе във Висшата лига. Вместо това той остава в Монако и Почетино се надява, че нападателят ще успее да се върне в добра форма.

„Надявам се да се завърна във Висшата лига в бъдеще“

Разбира се, имаше и мода. Почетино винаги е приемал стила си сериозно, но едва ли дори той си е представял какво въздействие ще има тъмносиният му тоалет край тъчлинията. Той създаде свои собствени заглавия – не на последно място, защото Уейн Руни си го е купил.

„Видях го. Изглеждаше му добре, като на топ треньор“, смее се Почетино.

Това наистина беше лято, в което имаше от всичко.

След като футболният свят продължи напред след Световното първенство, започнаха слуховете, свързващи Почетино с редица клубове, търсещи мениджър. Но тези спекулации бяха краткотрайни след новината, че той остава начело на САЩ.

Ако Почетино изпълни договора си до 2030 г., шест години далеч от клубния футбол изглеждат дълъг период. Означава ли това край на историята му с Висшата лига? Той не е съгласен и желанието му е не само да се върне в английския футбол, но и да се бори за отличия.

„Имам тази амбиция“, казва той. „Мечтата ми сега е да бъда в САЩ четири години, но след това, защо не? Все още сме млади и мисля, че завръщането винаги е моя цел – да спечеля Премиър лийк, да бъда във Висшата лига и да изградя проект с възможност за победа.“

„Обичам футбола тук. Мисля, че да получа отново шанс е едно от желанията ми и се надявам това да се случи.“

Бил ли е Почетино близо до завръщане в Тотнъм?

Тази недовършена работа връща към интервю с Почетино отпреди около 18 месеца, в което той говори за желанието си един ден да се върне в Спърс. По онова време Тотнъм изпитваше трудности под ръководството на Анге Постекоглу. Оттогава Постекоглу си тръгна, а Томас Франк и Игор Тудор дойдоха и си отидоха, докато клубът опасно се доближаваше до зоната на изпадащите.

И така, дошло ли е някога обаждането за спасяване на клуба?

Маурисио Почетино коментира евентуалното си завръщане към треньорската професия с думите: „Винаги казвам, един ден, защо не?“. На въпрос дали е имало реален шанс да поеме нов отбор това лято, аржентинецът отговори: „Хората говорят и може би сме получавали някакви запитвания, но никога не е било близо до нещо сериозно“.

По едно време се говореше, че Милан е възможна дестинация за него. „По време на Световното първенство не бяхме отворени за разговори с различните клубове, които проявяваха интерес“, обяснява той.

Запитан дали все пак е имало заинтересовани отбори, Почетино отговаря уверено, сякаш това е нещо нормално: „Да, винаги. Винаги има различни опции“. На последвал въпрос дали някоя от офертите е привлякла вниманието му, той отвръща: „Никога не сме давали възможност нещата да станат сериозни. Винаги сме затваряли вратата, преди да се стигне дотам“.

Анализ на бившите му клубове Тотнъм и Челси

Почетино коментира и настоящата ситуация в бившия си клуб Тотнъм, където никога не е скучно. „Те инвестират като другите клубове“, казва той и вижда логика в това след няколко трудни сезона. Тотнъм промени подхода си и харчи сериозни суми за играчи, които вече познават Висшата лига. В сравнение с това колко близо беше Почетино до спечелването на титлата и до европейски триумф с далеч по-скромен бюджет, той само се усмихва лукаво на въпроса какво би направил с 300 милиона паунда, преструвайки се, че не може да си представи такава сума.

Дали новата стратегия ще проработи? „Никога не се знае“, отговаря той. „Нужно е време, за да видим дали ще успее, или не.“

„Както във всеки мач, когато вземеш треньорско решение, то може да се окаже добро, а може и да не е. Мисля, че това е различна стратегия и различен начин на работа. Винаги желая най-доброто на Тотнъм, защото този клуб е в сърцето ми.“

Значителна промяна в посоката има и в друг негов бивш отбор – Челси. Постът на главен треньор, който той заемаше преди две години, вече е променен на мениджър. Освен това има сериозна промяна в трансферната политика, като клубът, воден от Чаби Алонсо, купува готови за Висшата лига играчи, а не млади таланти за бъдещето.

Почетино избягва директни сравнения, но вижда прилики в амбициите на двата клуба и признава: „Когато купуваш такива играчи, можеш да очакваш да се бориш и да бъдеш претендент за титлата във Висшата лига“.

Загубата на Челси от Арсенал вече послужи като ранен тест за реалността, но Почетино призовава за търпение към Алонсо.

„Разбира се, те са разочаровани след загубата от Арсенал, но мисля, че трябва да дадем време на Чаби в първия му сезон след само три мача във Висшата лига“, казва той. „Мисля, че трябва да се даде време, същото важи и за Тотнъм.“

Според Почетино Арсенал е в най-добра позиция в момента.

„Микел [Артета] е най-добрият треньор във Висшата лига днес“, заявява той. „Знаейки какво трябва да направи, ще бъде много трудно да бъдат победени.“

"If you pay attention to the noise you become crazy" 😅



Watch the full interview with USA head coach Mauricio Pochettino on our Sky Sports Football YouTube channel! 🎙️ pic.twitter.com/Pm08WDwqOY — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2026

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