Почетино близо до нов договор със САЩ

Селекционерът на американския национален отбор Маурисио Почетино е близо до нов договор с Американската федерация по футбол, съобщава "Атлетик". Преговорите между двете страни вървят добре и се очаква скоро да се стигне до споразумение.

Аржентинецът имаше договор до края на Мондиал 2026. Почетино получи оферта за продължаването му още преди Световното първенство в Северна Америка, но двете страни се разбраха да разговарят след неговия край. Предложението към специалиста е за контракт до 2030 г., тоест до следващото световно първенство.

🚨 Mauricio Pochettino on course to agree new contract & extend reign as USA head coach through to 2030 World Cup. Barring unexpected change of heart 54yo Argentine boss set to remain in charge of #USMNT for next cycle @TheAthleticFC after @AndresCantorGOL https://t.co/TYHr8JVuHm — David Ornstein (@David_Ornstein) July 29, 2026

Под ръководството на Почетино САЩ се представи отлично в груповата фаза, преодоля 1/16-финалите след победа над Босна и Херцеговина и отпадна след загуба с 1:4 от Белгия на осминафиналите.

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Снимки: Gettyimages