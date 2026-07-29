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Почетино близо до нов договор със САЩ

  • 29 юли 2026 | 17:21
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Селекционерът на американския национален отбор Маурисио Почетино е близо до нов договор с Американската федерация по футбол, съобщава "Атлетик". Преговорите между двете страни вървят добре и се очаква скоро да се стигне до споразумение.

Аржентинецът имаше договор до края на Мондиал 2026. Почетино получи оферта за продължаването му още преди Световното първенство в Северна Америка, но двете страни се разбраха да разговарят след неговия край. Предложението към специалиста е за контракт до 2030 г., тоест до следващото световно първенство.

Под ръководството на Почетино САЩ се представи отлично в груповата фаза, преодоля 1/16-финалите след победа над Босна и Херцеговина и отпадна след загуба с 1:4 от Белгия на осминафиналите.

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Снимки: Gettyimages

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