Почетино близо до нов договор със САЩ

Селекционерът на американския национален отбор Маурисио Почетино е близо до нов договор с Американската федерация по футбол, съобщава "Атлетик". Преговорите между двете страни вървят добре и се очаква скоро да се стигне до споразумение.
Аржентинецът имаше договор до края на Мондиал 2026. Почетино получи оферта за продължаването му още преди Световното първенство в Северна Америка, но двете страни се разбраха да разговарят след неговия край. Предложението към специалиста е за контракт до 2030 г., тоест до следващото световно първенство.
Под ръководството на Почетино САЩ се представи отлично в груповата фаза, преодоля 1/16-финалите след победа над Босна и Херцеговина и отпадна след загуба с 1:4 от Белгия на осминафиналите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages