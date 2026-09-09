Божинов хвърли бомба пред Sportal.bg: Ако ЦСКА спечели, Христо Янев ще остане - имам информация

Бившият национал Валери Божинов сподели, че има информация, че Христо Янев ще остане начело на ЦСКА, ако “червените” спечелят Суперкупата. Нападателят говори пред Sportal.bg пред двубоя между "сините" и "армейците"

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“Аз мисля, че ако развоят е позитивен за ЦСКА, Христо Янев няма да си тръгне. Ще остане. За мен това е някакъв сценарий, имам такава информация. Ще му се даде шанс. Мисля, че е добър сценарий от господин Вангелов. Добър актьор е. Дали това ще се случи, не знам”, каза Божинов пред Sportal.bg.

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