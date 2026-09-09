Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Божинов хвърли бомба пред Sportal.bg: Ако ЦСКА спечели, Христо Янев ще остане - имам информация

Божинов хвърли бомба пред Sportal.bg: Ако ЦСКА спечели, Христо Янев ще остане - имам информация

  • 9 сеп 2026 | 17:01
  • 11979
  • 19

Бившият национал Валери Божинов сподели, че има информация, че Христо Янев ще остане начело на ЦСКА, ако “червените” спечелят Суперкупата. Нападателят говори пред Sportal.bg пред двубоя между "сините" и "армейците"

Sportal Studio Live за Суперкупата с гости Благой Георгиев и Стоян Орманджиев
Sportal Studio Live за Суперкупата с гости Благой Георгиев и Стоян Орманджиев

“Аз мисля, че ако развоят е позитивен за ЦСКА, Христо Янев няма да си тръгне. Ще остане. За мен това е някакъв сценарий, имам такава информация. Ще му се даде шанс. Мисля, че е добър сценарий от господин Вангелов. Добър актьор е. Дали това ще се случи, не знам”, каза Божинов пред Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

  • 9 сеп 2026 | 15:30
  • 8441
  • 14
Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

  • 9 сеп 2026 | 14:53
  • 7177
  • 13
Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

  • 9 сеп 2026 | 14:28
  • 1611
  • 8
Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

  • 9 сеп 2026 | 13:43
  • 6952
  • 11
Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

  • 9 сеп 2026 | 13:09
  • 843
  • 2
Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

  • 9 сеп 2026 | 13:08
  • 8597
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"

Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"

  • 9 сеп 2026 | 17:18
  • 21074
  • 71
България открива ЕвроВолей 2026 срещу Северна Македония

България открива ЕвроВолей 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 18:14
  • 419
  • 0
Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

  • 9 сеп 2026 | 16:05
  • 26904
  • 97
Sportal Studio Live за Суперкупата с гости Благой Георгиев и Стоян Орманджиев

Sportal Studio Live за Суперкупата с гости Благой Георгиев и Стоян Орманджиев

  • 9 сеп 2026 | 16:16
  • 11426
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 204951
  • 62