Ботев (Пд): Цялата страна ще разказва с гордост за двата прекрасни гола на Самуил Цонов

Ботев (Пловдив) благодари на феновете си за снощната им подкрепа при победата с 3:2 над Арда като гост. Две от попаденията вкара Самуил Цонов, а "канарчетата" са сигурни, че всички ще говорят за изявите на пловдивския талант.

"Ботевисти, благодарим ви за непрестанната подкрепа на мача с Арда Кърджали. Въпреки неудобния делничен ден, вие бяхте отново плътно зад отбора и драхте гърла от първия до последния съдийски сигнал.

Победата дойде трудно и без вашите песни тя нямаше да се случи. През всичките 90 минути „жълто-черните“ футболисти усещаха подкрепата на 12-ия играч.

А не отдавна легендарен гол на Тодор Неделев взриви пълния гостуващ сектор в Кърджали. Сега цялата страна ще разказва с гордост за двата прекрасни гола на изгряващия пловдивски талант Самуил Цонов.

Следващата седмица ни предстои битка, която можем да спечелим само и единствено, ако сме рамо до рамо - на терена и по трибуните. Само Ботев!", написаха "канарчетата" в социалните мрежи предвид задаващото се в следващия кръг дерби срещу Локомотив (Пловдив).

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