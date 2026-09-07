Ботев (Пд) изпраща Коко Илиев в отбор от efbet Лига

Ботев (Пловдив) ще преотстъпи Никола Илиев в Септември (София), научи Sportal.bg. От началото на новия сезон полузащитникът взе участие в 5 мача за "канарчетата", а в последните два дори не влезе в игра.

При "виненочервените" 22-годишният футболист ще има възможност да натрупа повече минути и именно поради тази причина ръководството на пловдивчани е взело това решение. Преди по-малко от три месеца Коко подписа нов договор с "жълто-черните" до 2030 г.

Ботев задържа Коко Илиев с нов договор

Илиев се завърна в родния си клуб през лятото на 2024-та, когато беше привлечен от Интер. В кариерата си той е играл и за ЦСКА 1948.

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