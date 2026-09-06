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Ботев (Пд) подсилва атаката си със Салидо

  • 6 сеп 2026 | 16:39
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Ботев Пловдив ще подсили атаката си с Алберто Салидо от Лудогорец, съобщава Plovdivnews. Очаква се точно 1 ден преди затварянето на трансферния прозорец Салидо да се присъедини към жълто- черните.

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Салидо ще бъде под наем в Ботев. Нападателят е напълно готов за игра и може да дебютира още в дербито с Локомотив идната неделя.

Салидо е роден през 2000 г.  Като юноша преминава през школите на Майорка и Атлетико Мадрид (2014–2020). Играе за втория отбор на Атлетико Мадрид, Аренас Клуб, Кордоба, Майорка Б, Ла Росас, Леганес Б, Монтихо и Ла Унион Атлетико. Присъединява се към Берое през юни 2024 г. и записва силно представяне, като вкарва 19 гола в 50 мача за първенство. През февруари 2026 г. преминава в Лудогорец.

 

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