Ботев (Пд) пусна на търг фланелката на героя от победата срещу Арда

Ботев (Пловдив) пусна на търг фланелката на Самуил Цонов, който реализира две от попаденията за успеха с 3:2 над Арда преди три дни. Събраните средства ще отидат в помощ на малката Натали-Ирен, която се бори с тежкото заболяване метахроматична левкодистрофия.

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"Фланелката, с която Самуил Цонов покори Кърджали! Младият пловдивчанин се превърна в герой за Ботев при драматичната победа с 3:2 над Арда, отбелязвайки два гола за „жълто-черните“ именно с тази фланелка. Сега фланелката може да бъде ваша, а с това да помогнете и на малката Натали-Ирен.

Търгът е част от благотворителната кампания „Заедно с Ботев“. От началото на кампанията вече събрахме общо 1400 евро, а сега заедно можем да помогнем още. Началната цена на фланелката е 70 евро, а всяка следваща оферта трябва да бъде с поне 10 евро по-висока. Наддаването започва сега, а търгът продължава до 12:00 часа в четвъртък (10.09).

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Напишете своето предложение в коментар под публикацията, а след края на търга представител на клуба ще се свърже с победителя, за да уточни плащането и получаването на автентичната фланелка. Заедно с Ботев! Заедно за малката Натали-Ирен, дъщерята на Мартен Демирев - член на Управителния съвет на ПФК Спартак Варна, която се нуждае от подкрепа в битката с коварно заболяване", написаха от клуба.

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