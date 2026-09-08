Направихме катастрофален старт на сезона, призна Луис Енрике

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике призна, че отборът му е направил "катастрофален старт на сезона". Френският шампион допусна много равенства и загуби от старта на кампанията.

"Ако говорим само за резултати, направихме катастрофален старт, но като треньор търся и позитивното в това, което се случва на терена. Има неща за подобряване, но заслужаваме повече точки", каза испанецът преди старта на защитата на титлата на тима му в Шампионската лига срещу Слован (Братислава) утре.

Последната победа на ПСЖ бе срещу Астън Вила с 2:1 за Суперкупата на Европа на 12 август. След това тимът загуби от Ланс (0:1) за Суперкупата на Франция, направи равенства по 2:2 с Рен и Лил и загуби от Монако с 1:2 в Лига 1.

"Трябва да посочим на играчите малките полета за подобрение. Нямахме много късмет при атаките на съперниците: головете, които получихме, бяха много красиви. В края на сезона ще постигнем баланс. Трябва да подобрим нашата ефикасност, но и умението да останем концентрирани по време на целия мач. Миналото е минало, не ме интересува. Трябва да си подновим шофьорската книжка. Всеки иска да играе срещу нас, трябва да напуснем зоната си на комфорт, трябва да се преоткриваме всеки ден", добави Енрике.

Капитанът на ПСЖ Маркиньос пък призна, че отборът прави нетипични грешки. "За защитник е трудно да допускаме толкова голове. Знаем защо, говорихме за това, опитваме да се подобрим. Това е колективна работа. Какви са грешките? Не искам да влизам в детайли, нищо специално. Става въпрос за желанието, интензитета, пресата. В началото на сезона е нормално да загубим чувството, когато губим топката. Трябва защитата да излиза по-напред, когато нападателите ни пресират, това са малки детайли. Днес имахме видео анализ, треньорът ни показа какво иска да подобрим", коментира бразилецът.

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Снимки: Gettyimages