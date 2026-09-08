Ямал и още таланти на Барса, Реал, Байерн и ПСЖ са номинирани за Най-добър млад играч

Организаторите на церемонията по връчването на „Златната топка“ официално обявиха десетимата таланти, които ще се борят за тазгодишното издание на наградата „Копа“, която се дава на най-добрия млад играч. Нейният носител ще стане ясен на 26 октомври в Лондон.

Големият фаворит за приза е крилото на Барселона Ламин Ямал, който не само, че стана шампион в Ла Лига, но също така триумфира с Испания на Мондиал 2026. Именно 19-годишната звезда спечели въпросната награда през последните две години, ставайки първият футболист с това постижение, откакто отличието се връчва от 2018-а насам.

Nominated for the 2026 Men's Young Talent of the Year ⬇️



🇧🇦 Kerim Alajbegović

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇨🇮 Yan Diomandé

🇩🇪 Lennart Karl

🇫🇷 Éli Junior Kroupi

🇪🇸 Lamine Yamal

🇨🇭 Johan Manzambi

🇩🇿 Ibrahim Maza

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery #ballondor pic.twitter.com/HXGinSnxPN — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Като основен конкурент на Ямал за приза се очертава съотборникът му в Барса и Испания Пау Кубарси, след като защитникът беше избран за най-добър млад играч на Световното първенство. Сред останалите номинирани са новото попълнение на Реал Мадрид Ян Диоманде, суперталантът на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл и европейският клубен първенец с Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери.

Номинирани за наградата „Копа“ за Най-добър млад играч:

Керим Алайбегович (РБ Залцбург и Ювентус / Босна и Херцеговина)

Аюб Буади (Лил и Манчестър Сити / Мароко)

Пау Кубарси (Барселона / Испания)

Ян Диоманде (РБ Лайпциг и Реал Мадрид / Кот д'Ивоар)

Ленарт Карл (Байерн Мюнхен / Германия)

Ели Крупи (Борнемут / Франция)

Ламин Ямал (Барселона / Испания)

Йохан Манзамби (Фрайбург и Астън Вила / Швейцария)

Ибрахим Маза (Байер Леверкузен / Алжир)

Уарен Заир-Емери (Пари Сен Жермен / Франция)

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Снимки: Gettyimages