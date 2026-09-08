Ямал и още таланти на Барса, Реал, Байерн и ПСЖ са номинирани за Най-добър млад играч

Организаторите на церемонията по връчването на „Златната топка“ официално обявиха десетимата таланти, които ще се борят за тазгодишното издание на наградата „Копа“, която се дава на най-добрия млад играч. Нейният носител ще стане ясен на 26 октомври в Лондон.
Големият фаворит за приза е крилото на Барселона Ламин Ямал, който не само, че стана шампион в Ла Лига, но също така триумфира с Испания на Мондиал 2026. Именно 19-годишната звезда спечели въпросната награда през последните две години, ставайки първият футболист с това постижение, откакто отличието се връчва от 2018-а насам.
Като основен конкурент на Ямал за приза се очертава съотборникът му в Барса и Испания Пау Кубарси, след като защитникът беше избран за най-добър млад играч на Световното първенство. Сред останалите номинирани са новото попълнение на Реал Мадрид Ян Диоманде, суперталантът на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл и европейският клубен първенец с Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери.
Номинирани за наградата „Копа“ за Най-добър млад играч:
Керим Алайбегович (РБ Залцбург и Ювентус / Босна и Херцеговина)
Аюб Буади (Лил и Манчестър Сити / Мароко)
Пау Кубарси (Барселона / Испания)
Ян Диоманде (РБ Лайпциг и Реал Мадрид / Кот д'Ивоар)
Ленарт Карл (Байерн Мюнхен / Германия)
Ели Крупи (Борнемут / Франция)
Ламин Ямал (Барселона / Испания)
Йохан Манзамби (Фрайбург и Астън Вила / Швейцария)
Ибрахим Маза (Байер Леверкузен / Алжир)
Уарен Заир-Емери (Пари Сен Жермен / Франция)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages