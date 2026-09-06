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Започна втората седмица на US Open: Алкарас и Пол в първия мач при мъжете тази вечер

  • 6 сеп 2026 | 21:26
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Започна втората седмица на US Open: Алкарас и Пол в първия мач при мъжете тази вечер

В нощта на 6 срещу 7 септември (неделя срещу понеделник) се играят нова порция срещи от Откритото първенство на САЩ. На сингъл стартират битките във фазата на осминафиналите, където и при мъжете, и при жените има мачове, които определено дават предпоставки за сериозни очаквания. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието и акцентите от турнирния ден, който е първият за втората седмица от надпреварата.

Ето как приключи първата седмица на US Open
Ето как приключи първата седмица на US Open

Гвоздеят в програмната схема при мъжете изглежда, че е още в откриващия двубой, където бившият световен номер едно Карлос Алкарас продължава похода си към защитата на миналогодишния трофей, а на пътя му застава представителят на домакините Томи Пол.

След това на "Артър Аш Стейдиъм" ще излязат още трима американци, като в единия двубой Франсис Тиафо се изправя срещу Даниил Медведев от Русия.

Алекс Микелсен пък ще опита да зарадва домакинската публика в мача си с аржентинеца Томас Мартин Етчевери.

Бен Шелтън от своя страна ще мери сили със Стефанос Циципас.

При нежния пол е немалко вълнуващо, като световната номер едно Арина Сабаленка вече даде ход на събитията. Беларуската състезателка даде поводи за разочарования на местните зрители в Ню Йорк, които трябваше да видят как тенисистката от Източна Европа стига до чиста победа срещу американката Тейлър Таунзенд.

Една от най-интригуващите срещи при дамите стартира веднага след това, като там украинката Марта Костюк играе с Линда Носкова от Чехия.

Джесика Пегула от своя страна ще опита да компенсира отпадането на Таунзенд, като пред себе си има много сериозно предизвикателство в лицето на 17-ата в света Сорана Кърстя от Румъния.

Ако тя не успее, надеждите за "янките" тази нощ ще останат върху Ема Наваро, чиято задача е да преодолее Ана Калинская от Русия.

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