Тиафо изхвърли шампиона от 2021 г.

Франсис Тиафо прогресира в Открито първенство на САЩ, след като елиминира шампиона от 2021 година Даниил Медведев на осминафиналите. Американският любимец на публиката демонстрира изключително агресивен подход на корта и стигна до крайната победа с 7:6(1), 6:4, 7:6(6) след 2 часа и 57 минути драматична битка.

Тиафо започна сблъсъка с ясна стратегия – да поема инициативата при първа възможност и да смущава ритъма на Медведев с чести излизания на мрежата. След като доминираше категорично в първия тайбрек, спечелен със 7:1, той задържа високото ниво и във втората част, стигайки до ключов пробив за 6:4.

Започна втората седмица на US Open: Циципас и Шелтън играят последния мач при мъжете за днес

Най-напрегнатите моменти дойдоха в третия сет, където Медведев се пребори за сетбол в последния тайбрек. Тиафо обаче показа хладнокръвие, спаси сетбола и затвори мача при 8:6 точки в тайбрека. Това е едва втори успех за Тиафо от осем мача срещу руския си съперник в тяхната съперническа история.

В следващата фаза Франсис Тиафо ще се изправи срещу своя сънародник Алекс Михелсен. В своя осминафинален двубой Михелсен надигра аржентинеца Томас Мартин Ечевери и си осигури място в заветната осмица.

Предстоящият четвъртфинален сблъсък между Тиафо и Михелсен гарантира, че Съединените щати ще имат поне един представител на полуфиналите на мъжкия турнир в Ню Йорк. Така мечтата е жива за американски шампион в последния турнир от Големия шлем за годината, което не се е случвало от 2003 г. и титлата на Анди Родик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google