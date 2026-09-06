Носкова стигна четвъртфиналите след волева победа срещу Костюк

Шампионката от Уимбълдън Линда Носкова се класира за първи път в кариерата си за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. Чешката състезателка постигна драматичен успех над поставената под номер 11 Марта Костюк от Украйна със 7:5, 5:7, 6:4 след 2 часа и 27 минути игра.

Мачът премина през поредица от обрати и висока драма на корта. След като спечели първия сет със 7:5, Носкова бе съвсем близо до затваряне на двубоя във втората част, но Костюк демонстрира непримирим дух и изравни резултата след 7:5 в своя полза.

Започна втората седмица на US Open: Алкарас изхвърли Пол, още трима американци играят тази нощ

В решителния трети сет Носкова успя да си върне контрола върху събитията и отново поведе. В заключителните минути напрежението достигна връхната си точка, като чехкинята пропусна пет възможности да приключи срещата, преди най-после да подпечата победата си при шестия си мачбол за крайното 6:4.

Водачката в схемата Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си US Open

В битка за място на полуфиналите Линда Носкова ще се изправи срещу световната номер 1 Арина Сабаленка. Балансът от директните им сблъсъци е 2-0 в полза на Сабаленка, като последният им мач бе на полуфиналите в Индиън Уелс, където представителката на Беларус надделя с 6:3, 6:4.

Eleventh heaven 🙌



Linda Noskova notches an 11th consecutive win at Grand Slam level, outlasting Kostyuk 7-5, 5-7, 6-4! pic.twitter.com/lE1qlpNC7W — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google