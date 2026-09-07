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Шелтън не даде шанс на Циципас и си осигури сблъсък с Алкарас

  • 7 сеп 2026 | 05:47
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Шелтън не даде шанс на Циципас и си осигури сблъсък с Алкарас

Бен Шелтън демонстрира впечатляващ тенис и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ след категорична победа над Стефанос Циципас с 6:2, 6:3, 6:4. 23-годишният американец, който заема 9-о място в ранглистата на ATP, овладя изцяло мача от осминафиналите в Ню Йорк и не остави шансове на своя съперник.

Шелтън започна двубоя изключително концентрирано и контролираше темпото през цялото време. Със стабилен сервис и агресивна игра от основната линия той спечели първите два сета за броени минути, а в третата част удържа натиска на гръцкия си съперник, за да приключи срещата чисто в три сета.

Ден осем на US Open: Наваро поведе на Калинская в последния мач за деня
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Следващият съперник на 9-ия в света американец на четвъртфиналите в Ню Йорк е шампионът Карлос Алкарас, който си осигури място в следващата фаза след чиста победа над Томи Пол.

Алкарас прегази Пол и продължава със защитата на титлата
Алкарас прегази Пол и продължава със защитата на титлата

Двубоят ще се очаква с голямо вълнение от местната публика на "Артър Аш Стейдиъм", тъй като американец не е триумфирал на US Open от 2003 г. насам, когато титлата спечели Анди Родик.

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