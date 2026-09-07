Алкарас прегази Пол и продължава със защитата на титлата

Карлос Алкарас продължава да демонстрира превъзходна форма на Откритото първенство на САЩ. Защитаващият титлата си испанец си осигури място на четвъртфиналите в Ню Йорк, след като победи американския представител Томи Пол с 6:4, 6:3, 6:4 за 2 часа и 23 минути.

Испанският феномен прекара четири месеца и половина извън кортовете заради контузия на дясната китка, получена през април. Въпреки опасенията за неговата физическа подготовка и липсата на състезателен ритъм, Алкарас показва бърз и безкомпромисен тенис от началото на турнира. Победата над Пол удължи серията му без загуба в турнирите от Големия шлем до 18 поредни мача.

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Срещата премина под контрола на световния номер две, който проби в ключови моменти от първите два сета, а във втория дори реализира впечатляващ форхенд уинър със 165 км/ч. Най-драматичният момент настъпи в третия сет при резултат 5:4 и сервис на испанеца за затваряне на мача. Пол стигна до два брейкпоинта при 15:40, но Алкарас запази пълно хладнокръвие, спечели четири поредни точки, за да обърне резултата в гейма и да спечели сета, както и мача.

The Carlos Alcaraz forehand that made Matthew McConaughey see stars 💫 pic.twitter.com/wpTwAD0yOq — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Така испанецът продължава с феноменалното си представяне от началото на турнира и от началото има само един загубен сет.

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В борбата за място на полуфиналите Алкарас очаква победителя от сблъсъка между американската надежда Бен Шелтън и гръцкия ас Стефанос Циципас.

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