Пегула нямаше проблеми срещу румънка

Джесика Пегула продължава впечатляващото си и постоянно представяне на Откритото първенство на САЩ. Поставената под номер три американка си осигури място на трети пореден четвъртфинал в Ню Йорк, след като постигна убедителна победа над румънката Сорана Кърстя с 6:3, 6:4.

Срещата от осминафиналната фаза продължи точно 85 минути, през които американката демонстрира отлична игра от начален удар със своите 5 аса. Представителката на домакините обаче и предприе доста рискуве, като направи още 5 двойни грешки

Започна втората седмица на US Open

С този успех 32-годишната американка продължи да демонстрира израстването си през 2026 г., след като на предходния Голям шлем - Уимбълдън, тя отново стигна четвъртфиналите. Сега в опит да ги преодолее на US Open ще трябва да се справи със сънародничката си Ема Наваро, която по-рано тази нощ отстрани рускинята Ана Калинская.

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