Ръсел: Не мисля за титлата, Антонели държи контрола

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел на практика развя бялото знаме в битката за титлата във Формула 1 със своя съотборник, след като бе победен от Кими Антонели в Гран при на Италия.

Джордж Ръсел от Мерцедес заяви, че „дори не мисли“ за завръщане в битката за титлата във Формула 1, приемайки, че преднината от 66 точки на Кими Антонели ще бъде трудна за преодоляване.

Rewind to the race start 🎥



Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

Антонели стартира от 19-а позиция на „Монца“, докато Ръсел бе втори, което даде на британеца златна възможност да стопи дефицита си от 59 точки спрямо италианеца. Антонели обаче бързо си проправи път напред в колоната, изкачвайки се до шесто място след рестарта в 6-ата обиколка, и използва това като трамплин, за да предизвика Ръсел за победата.

След като първоначално изпревари Ръсел в 19-ата обиколка и двамата размениха позиции още няколко пъти, Антонели се възползва от виртуална кола за сигурност, за да направи евтин стоп в бокса за нови гуми медиум. Това му позволи да настигне Ръсел, който бе с твърди гуми, когато те започнаха да се износват в края на състезанието от 53 обиколки.

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Победата след обрат бе седмият успех за Антонели в Гран при за сезона, с което 20-годишният пилот увеличи преднината си в шампионата на 66 точки, вместо да се налага да ограничава щетите спрямо Ръсел.

Този удар изглежда накара Ръсел да приеме реалността, признавайки, че настигането на италианския му съотборник в оставащите 10 състезания ще бъде изключително трудна задача.

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„Да, Кими определено държи контрола и заслужава да е така - призна Ръсел. - Дори не мисля за битка, завръщане или нещо подобно. Просто съм съсредоточен върху това да карам състезание за състезание и да се опитвам да извлека максимума от всеки уикенд. Кими се представя невероятно добре. Ще бъде изключително предизвикателство да преодолея тази разлика, така че просто приемам, че нещата стоят така. Оттук нататък просто ще се наслаждавам и ще се опитам да спечеля колкото се може повече състезания.“

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Ръсел не видя проблем в това, че Мерцедес са разделили стратегиите им, тъй като той стартира с гуми медиум, а след това премина на твърди за по-голямата част от надпреварата.

Тъй като трябваше да стартира от задната част на решетката, Антонели избра твърдите гуми, като премина на медиум по време на червения флаг. Изглеждаше, че Антонели ще се затрудни или да стигне до финала с тези гуми, или да предизвика Ръсел без предимството на виртуалната кола за сигурност, която му даде по-евтина възможност за спиране в бокса.

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„Е, твърдите сликове определено бяха най-добрите за финала на състезанието - каза Ръсел. - Когато видях Макс Верстапен и Кими с медиум, се чувствах доста добре, защото знаех, че те ще загубят повече сцепление от мен, така че в средната част на състезанието бях наистина доволен от позицията си.“

„Виртуалната кола за сигурност се появи в перфектния момент за пилотите да натиснат спусъка и да направят спиране в бокса. Щеше да е много интересно да видим как щеше да се развие състезанието, ако нямаше виртуална кола за сигурност.“

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Снимки: Imago