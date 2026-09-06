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Ръсел: Беше изненада, че Кими спря в бокса

  • 6 сеп 2026 | 18:56
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Джордж Ръсел не спря в бокса при виртуалната кола за сигурност, а Антонели спря за нови гуми и след това успя да го догони и да го изпревари за победата в Гран При на Италия.

„Поздравления за Кими, невероятен резултат за него - заяви Ръсел. - Когато видях класирането още в началото и той вече беше пети, после четвърти, знаех, че той ще участва в битката за победата.

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място
Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

„Мисля, че направихме силно състезание, но към края имах проблеми с гумите. Изкарах цялото състезание с един комплект твърди гуми.

„Това е положителен резултат след състезанията преди лятната пауза, но разбира се, исках да победя днес.

Антонели: Не можех да си представя, че ще спечеля
Антонели: Не можех да си представя, че ще спечеля

„Честно казано, мислех, че и двамата ще останем на пистата и за мен беше изненада да видя, че Кими спря в бокса. Но това е риск, състезанието можеше да поеме и в моята посока, не се знаеше чия стратегия е по-добра. Звучи логично да бъдат разделени стратегиите на двете коли, но в края Кими имаше страхотно темпо и затова завършихме така.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия
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Снимки: Gettyimages

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