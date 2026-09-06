Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Италия, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Джордж Ръсел и Макс Верстапен:
Андреа Кими Антонели – 267 точки
Джордж Ръсел – 201
Люис Хамилтън – 191
Ландо Норис – 171
Шарл Леклер – 155
Макс Верстапен – 127
Оскар Пиастри – 116
Исак Хаджар – 71
Лиам Лоусън – 51
Пиер Гасли – 41
Арвид Линдблад – 29
Франко Колапинто – 21
Оливър Беарман – 18
Габриел Бортолето – 10
Нико Хюлкенберг – 6
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Фернандо Алонсо – 3
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място
Снимки: Sportal.bg