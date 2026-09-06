Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Италия, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Джордж Ръсел и Макс Верстапен:

Андреа Кими Антонели – 267 точки Джордж Ръсел – 201 Люис Хамилтън – 191 Ландо Норис – 171 Шарл Леклер – 155 Макс Верстапен – 127 Оскар Пиастри – 116 Исак Хаджар – 71 Лиам Лоусън – 51 Пиер Гасли – 41 Арвид Линдблад – 29 Франко Колапинто – 21 Оливър Беарман – 18 Габриел Бортолето – 10 Нико Хюлкенберг – 6 Карлос Сайнц – 6 Алекс Албон – 5 Естебан Окон – 3 Фернандо Алонсо – 3 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg