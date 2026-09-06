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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Италия

  • 6 сеп 2026 | 18:18
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Италия, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Джордж Ръсел и Макс Верстапен:

  1. Андреа Кими Антонели – 267 точки

  2. Джордж Ръсел – 201

  3. Люис Хамилтън – 191

  4. Ландо Норис – 171

  5. Шарл Леклер – 155

  6. Макс Верстапен – 127

  7. Оскар Пиастри – 116

  8. Исак Хаджар – 71

  9. Лиам Лоусън – 51

  10. Пиер Гасли – 41

  11. Арвид Линдблад – 29

  12. Франко Колапинто – 21

  13. Оливър Беарман – 18

  14. Габриел Бортолето – 10

  15. Нико Хюлкенберг – 6

  16. Карлос Сайнц – 6

  17. Алекс Албон – 5

  18. Естебан Окон – 3

  19. Фернандо Алонсо – 3

  20. Юки Цунода – 1

  21. Ланс Строл – 0

  22. Валтери Ботас – 0

  23. Серхио Перес – 0

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място
Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място
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Снимки: Sportal.bg

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