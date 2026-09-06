Леклер за инцидента с Хамилтън: Прекалихме!

Шарл Леклер заяви, че не разбира „кой налага тази тема“ за съперничество във Ферари, след като се сблъска със съотборника си във Формула 1 Люис Хамилтън в началото на Гран при на Италия.

Пилотите на Ферари стартираха от втора редица в домашното състезание за „Черните кончета“. И двамата потеглиха добре, но Хамилтън се изравни с Леклер на влизане във „Варианте дел Ретифило“ – първите два завоя на пистата.

Rewind to the race start 🎥



Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

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Седемкратният световен шампион атакува от вътрешната страна, но Леклер удържа позицията си и зае вътрешната линия за Завой 2. Хамилтън все още беше до него, но Леклер не остави място за своя съотборник. Правилата за състезание му позволяваха да действа по този начин, тъй като автомобилите, изпреварващи от външната страна, трябва да са напред при ейпекса, за да имат право на състезателно пространство.

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Въпреки това Хамилтън беше бесен, тъй като се озова с две гуми в чакъла и загуби много позиции при инцидента.

Когато обаче беше попитан за сблъсъка – в по-широкия контекст на обсъжданото напоследък сътрудничество между съотборниците във Ферари – Леклер реагира остро.

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„Наистина не знам кой налага тази тема, че сме един срещу друг - отговори той. - Честно казано, в Зандворт вече имаше твърде много приказки по тази тема."

По време на Гран при на Нидерландия имаше стратегическо объркване и за двамата пилоти. Тогава Леклер се противопостави на изискванията на Ферари и забави спирането си в бокса, въпреки че Хамилтън беше точно зад него, тъй като сметна стратегията за контрапродуктивна за собственото си състезание.

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Все пак монегаскът призна, че инцидентът на "Монца" не е изглеждал добре пред тифозите – особено след като той самият отпадна в следващата обиколка.

„Тук обаче е вярно, че прекалихме - каза той. - Мисля, че Люис в Завой 1, после в Завой 2, а и аз се опитах да взема възможно най-тесния завой, но просто не беше достатъчно – а да го правим тук не е добре.“

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Снимки: Gettyimages