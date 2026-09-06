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Тото Волф: Ръсел нямаше друг вариант

  • 6 сеп 2026 | 19:18
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Шефът на Мерцедес Тото Волф също коментира ситуацията при виртуалната кола за сигурност на „Монца“, при която лидерът Ръсел остана на пистата, а Антонели спря в бокса от второто място.

„Невероятно, Кими контролира напълно това състезание - обясни Волф. - Той се бори упорито, не пое рискове при рестартовете и един по един изпреварваше пилотите пред него. Страхотно пилотиране.

Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място
Андреа Кими Антонели с велика победа у дома след старт от 19-то място

„Мисля, че днес нищо не можеше да спре Кими, Джордж в края се бори с износени гуми и аз съм много щастлив от тази двойна победа.

Антонели: Не можех да си представя, че ще спечеля
Антонели: Не можех да си представя, че ще спечеля

„Ръсел нямаше друг вариант за стратегия, той беше с твърдите гуми и за нас беше необходимо той да изкара състезанието с един бокс, така че нямаше друг вариант.“

Розберг: Ръсел трябваше да получи първия избор за стратегията
Розберг: Ръсел трябваше да получи първия избор за стратегията
 Ръсел: Беше изненада, че Кими спря в бокса
Ръсел: Беше изненада, че Кими спря в бокса
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Снимки: Gettyimages

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