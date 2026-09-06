Тото Волф: Ръсел нямаше друг вариант

Шефът на Мерцедес Тото Волф също коментира ситуацията при виртуалната кола за сигурност на „Монца“, при която лидерът Ръсел остана на пистата, а Антонели спря в бокса от второто място.

„Невероятно, Кими контролира напълно това състезание - обясни Волф. - Той се бори упорито, не пое рискове при рестартовете и един по един изпреварваше пилотите пред него. Страхотно пилотиране.

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„Мисля, че днес нищо не можеше да спре Кими, Джордж в края се бори с износени гуми и аз съм много щастлив от тази двойна победа.

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„Ръсел нямаше друг вариант за стратегия, той беше с твърдите гуми и за нас беше необходимо той да изкара състезанието с един бокс, така че нямаше друг вариант.“

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Снимки: Gettyimages