Розберг: Ръсел трябваше да получи първия избор за стратегията

Световният шампион за 2016 година Нико Розберг коментира стратегията, която използва Мерцедес за двамата си пилоти в Гран При на Италия. При виртуалната кола за сигурност лидерът Ръсел остана на пистата, а Антонели спря за нови гуми от второто място и това се оказа решаващо за победата.

„От гледна точка на тима, това е много ясно - обясни Розберг. - Джордж води в състезанието, той получава най-добрата стратегия, за да стигне най-бързо до финала, той получава първия избор при стратегията. Няма значение къде в този момент е Кими.

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„Това сега трябва да бъде потвърдено от Мерцедес, дали в този момент най-доброто решение е било Джордж да остане на пистата и да не влезе за тези средно твърди гуми. Ако е било така, всичко е ясно.

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„Джордж трябваше да получи най-добрата стратегия. Може би с новите твърди е било най-доброто решение, тъй като на него му бяха останали само използвани средно твърди. Надявам се, че случаят е точно такъв.“

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Снимки: Gettyimages