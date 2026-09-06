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Нико Ковач за новия контузен в Дортмунд: Каза ми, че е мускулна травма

  • 6 сеп 2026 | 15:53
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Италианското крило на Борусия (Дортмунд) Филипо Мане, който получи травма и бе заменен принудително през първото полувреме на двубоя срещу Хофенхайм в Бундеслигата, вероятно има мускулна контузия.

„Той ми каза, че подозира мускулна травма. Разбира се, ще проверим това по време на прегледа. Много е разочароващо“, коментира случилото се старши треньорът вестфалци Нико Ковач пред "Билд".

„Момчето се справя наистина добре. Работи усилено и е истински професионалист за подражание. Но тялото му продължава да му пречи. За съжаление, той вече имаше много мускулни травми. Трябва да разгледаме внимателно какво причинява това. Работим по въпроса“, обясни Ковач по повод 21-годишния футболист.

„Вече успяхме да намалим това малко, но все още положението не е идеално“, каза още наставникът на тима от Дортмунд, който спечели с 3:2 след обрат гостуването си на Хофенхайм.

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В Борусия вече имаше една тежка контузия от началото на сезона - на новото гръцко попълнение Йоанис Константелиас, който ще отсъства от терените поне до първите месеци на 2027 г.

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Снимки: Imago

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