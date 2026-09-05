Макс Верстапен е уверен, че е имал повреда, иска разследване

Макс Верстапен призова отбора си Ред Бул да разследва странен проблем, който е попречил на представянето му в квалификацията за Гран При на Италия.

Нидерландецът влезе в сесията след позитивна трета свободна тренировка, в която успя да завърши в челната тройка.

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Въпреки това той не успя да се задържи в битката за челните позиции в квалификацията и се смъкна до шесто място в края на третия сегмент (Q3).

По време на сесията той се оплакваше от проблем със задния мост и изрази разочарованието си, че повредата се е появила в толкова важна част от състезателния уикенд.

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„В третата свободна тренировка всъщност имахме сериозно подобрение спрямо предния ден“, заяви той.

„Болидът беше в много по-добър работен прозорец, но не го променяхме особено много преди квалификацията.“

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„Изведнъж усетих, че нещо отново се повреди отзад, не крилото, а нещо друго механично, което трябва да разгледаме отново. Това не се случва за първи път, но се появява в произволни моменти през уикенда. За съжаление, сега се случи в най-важната част.“

Верстапен трябваше да получи и въздушна струя в третата част на квалификацията от съотборника си Лиам Лоусън. Новозеландецът обаче не успя да се класира за финалната сесия, след като беше блокиран от Оскар Пиастри по време на Q2.

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Въпреки това Верстапен настоя, че това не е оказало голямо влияние върху собствения му резултат заради проблемите, които е изпитвал зад волана.

„Когато имаш такива проблеми, става изключително трудно да караш - каза той. - Автомобилът вече не е послушен, когато трябва да бъде, върху неравностите и бордюрите, а това просто коства време за обиколка.“

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„Всъщност, съдейки по реакцията на колата в третата тренировка, не мислех, че ще се боря за полпозишън, но за първи път беше доста комфортна за управление.“

„Това беше наистина хубаво, но за съжаление се сблъскахме с нов проблем.“

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages