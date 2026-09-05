Оскар Пиастри отиде с три места назад за старта на Гран При на Италия

Оскар Пиастри получи наказание от три места на стартовата решетка за Гран При на Италия, след като стюардите го санкционираха за възпрепятстване на друг пилот по време на квалификацията на „Монца“.

Пилотът на Макларън завърши квалификацията на трето място и трябваше да стартира от втора редица, зад Пиер Гасли и Джордж Ръсел.

Lawson wasn't impressed, and neither were the stewards



Piastri picked up a three-place grid penalty for this incident during qualifying#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/oFU9jS2bQO — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

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Въпреки това Пиастри беше разследван от стюардите, тъй като изглеждаше, че е попречил на Лиам Лоусън по време на втората част на квалификацията.

Лоусън смята, че обиколката му е била значително затруднена в резултат на това, и новозеландецът не успя да се класира за финалната битка за топ 10.

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След сесията Пиастри се яви пред стюардите, които определиха, че австралиецът е виновен.

В детайлното си решение стюардите заявиха: „При напускане на бокса пилотът на болид 81 е бил информиран, че „Верстапен, Лоусън и Сайнц току-що пресичат, Сайнц е в бокса, само Верстапен и Лоусън, внимавай за тях, докато се включваш“.“

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„Пилотът на болид 81 заяви, че не е бил предупреден, че Верстапен и Лоусън са в бързи обиколки, но е осъзнал, че Верстапен е в такава, когато е бил почти на първи завой. Той е намалил значително и се е придържал вдясно, за да позволи на Верстапен да премине, но не е могъл да направи нищо, за да избегне възпрепятстването на Лоусън, който е бил близо зад него.“

„Стюардите приемат, че с информацията, която е имал, и в ситуацията, в която е бил поставен, пилотът на болид 81 на този етап не е имал други възможности и следователно, неволно, а също и ненужно, е попречил на болид 30.“

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„Поради това се налага стандартното наказание от три места назад на стартовата решетка.“

Наказанието на Пиастри означава, че Шарл Леклер, Люис Хамилтън и Макс Верстапен ще се придвижат с по едно място напред.

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Снимки: Gettyimages