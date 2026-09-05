Волф обвини Верстапен, че е провалил полпозишъна на Мерцедес в Монца

Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, обвини Макс Верстапен, че е попречил на Джордж Ръсел да спечели полпозишън за Гран при на Италия.

Ръсел беше смятан за фаворит за първото място преди началото на квалификацията, но беше изпреварен от Пиер Гасли с едва 0,060 секунди, след като пилотът на Алпин изуми всички с невероятна последна обиколка.

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28-годишният британец не успя да подобри времето си в последния си опит в третата част на квалификацията, като според Волф причината за това е била маневра на Верстапен от Ред Бул.

Запитан дали нещо се е объркало за Ръсел, Волф заяви пред Sky Sports F1: „Да, мисля, че в края, когато Макс го забави в последната обиколка точно при нейното започване.“

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Самият Ръсел потвърди, че е започнал финалния си тур твърде близо до Верстапен.

„Всичко изглеждаше наред, но след това, влизайки в „Параболика“, Макс просто наби спирачките и не искаше да бъде водещата кола“, обясни Ръсел.

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Неделното състезание предоставя златна възможност на Ръсел да намали изоставането си от 59 точки в шампионата спрямо своя съотборник и пряк съперник за титлата, Андреа Кими Антонели. Италианецът ще стартира от дъното на решетката заради наказание, свързано със смяна на двигател.

Въпреки това Волф остава предпазлив относно заплахите около Ръсел. Сред тях е и Гасли, който спечели паметна първа победа във Формула 1 именно на „Монца“ през 2020 г.

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„Винаги трябва да се отнасяш сериозно към всеки - каза Волф. - Те имат огромна скорост на правите. Премахнали са много от въздушното съпротивление и в една-единствена обиколка това се оказа необходимото.“

Волф също така омаловажи шансовете на Антонели да се възстанови и да стигне до подиума.

„Мисля, че е твърде много да се иска - призна Волф. - Вижда се, че става много трудно, след като изпревариш определена група от по-бавните коли. Представянето е толкова близко, че ако не приложиш много различна стратегия и не поемеш известен риск, не мисля, че е възможно.“

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Снимки: Gettyimages